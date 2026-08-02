В Самарской области продолжается противопожарное обустройство лесов

На конец июля работы по обновлению минерализованных полос на территории гослесфонда региона выполнены на 52% от плана текущего года. Кроме того, появляются новые полосы — в этом году запланировано создать около 165 км. Также на территории гослесфонда обновили и установили 192 шлагбаума. Продолжается обновление информационных стендов, благоустройство зон отдыха граждан в лесах, практически завершены мероприятия по эксплуатации и содержанию лесных дорог.