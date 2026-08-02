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В Самарской области продолжается противопожарное обустройство лесов

В этом году планируется создать около 165 км минерализованных полос.

Противопожарное обустройство лесов проводят в Самарской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

На конец июля работы по обновлению минерализованных полос на территории гослесфонда региона выполнены на 52% от плана текущего года. Кроме того, появляются новые полосы — в этом году запланировано создать около 165 км. Также на территории гослесфонда обновили и установили 192 шлагбаума. Продолжается обновление информационных стендов, благоустройство зон отдыха граждан в лесах, практически завершены мероприятия по эксплуатации и содержанию лесных дорог.

«Полосы могут зарастать травой весной и летом, а осенью их накрывает листопад. И чтобы минполосы не теряли свою противопожарную функцию, мы проводим их обновление минимум дважды в течение пожароопасного сезона», — подчеркнул руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Минприроды Самарской области Евгений Пенин.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.