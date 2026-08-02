У Крымского моста днем 2 августа проезда ожидают 500 автомобилей

Также сообщалось, что с 4 августа вступят в силу изменения правил провоза топлива через Крымский мост. Бензин и дизельное топливо разрешат перевозить только в специальных канистрах. При этом предельно допустимый объем топлива останется прежним — до 200 литров на одно транспортное средство.