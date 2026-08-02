Главные новости недели в Нижегородской области к 2 августа

Сотрудника нижегородской АНО лишили премии за платные экскурсии городовых. Начальник отдела «Центра сотрудничества и туризма» (учрежден властями Нижнего Новгорода) не смог отсудить премию, которой его лишили из-за махинаций: он принимал наличные от городовых за платные экскурсии в рабочее время и передавал деньги директору АНО.