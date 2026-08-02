Исполнительный директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Сергей Скороходов о рейтинге доверия

При этом важно, чтобы в основу рейтингов ложились показатели, которые действительно имеют значение для клиента. Прежде всего — была ли произведена выплата и сколько времени человеку пришлось ее ждать. Сам факт того, что заявление принято или рассмотрено, еще не означает, что клиент получил необходимую поддержку. Если дополнять рейтинг второстепенными показателями, которые сглаживают разницу между компаниями и позволяют всем участникам выглядеть одинаково хорошо, он потеряет практическую ценность.