В России потушили 39 лесных пожаров за сутки

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Лесопожарные службы потушили 39 лесных пожаров в девяти регионах России за сутки, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
«За прошедшие сутки 01.08.2026 в России лесопожарными силами ликвидировано 39 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 2 317 гектаров. Лесные пожары ликвидированы в девяти регионах», — говорится в сообщении.
Лесные пожары потушены в Карелии, республике Коми, Красноярском крае, Ленинградской, Московской, Оренбургской, Томской областях, Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком автономном округе, уточнили в службе.
В тушении пожаров задействовали 3 962 человека, 131 единицу техники и 41 воздушное судно, отметили в Авиалесоохране.
Добавляется, что в настоящее время проводятся работы по тушению 212 лесных пожаров в 13 регионах.