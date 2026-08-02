Народные приметы запрещают белорусам купаться со 2 августа — вот почему

Собрали приметы и запреты на 2 августа, Ильин день, после которого старались не купаться в реках и озерах.
Напомним, 2 августа православная церковь вспоминает пророка Илию Фесвитянина — одного из самых почитаемых святых наряду с Николаем Чудотворцем. В народной традиции 2 августа — Илья или Ильин день. В народных представлениях он ассоциировался с языческим божеством Перуном, властителем над дождями и грозами. Люди верили, что своим молниями в начале августа Илья разгонял бесов, а нечистые, норовя укрыться от его гнева, прятались в различные предметы: деревья, стога сена, дома, людей и животных. Поэтому гроза в Ильин день была явлением ожидаемым и готовились к ней заранее.
При этом непогода именно в этот день была отличной приметой, считалось, что тогда осенью будет богатый урожай овощей и фруктов, а весь оставшийся год сложится удачно.
Во все времена Ильин день всегда считался пограничным временем: «На Илью до обеда — лето, а после обеда — осень». Начиная со 2 августа ночи становились длиннее, а дни короче. С этого времени не рекомендовалось купаться: «Илья-пророк бросил в воду ледяшок», «Со дня Ильина ночь длинна, а вода холодна», «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается».
Кстати, именно накануне Ильи сильный грозовой фронт прошел по Беларуси — здесь мы рассказали, что произошло во время непогоды в Гродно, где во время грозы вышла и строя ливневая канализация: «Вода в автобусах по колено, подтопления в крупном ТЦ».
А здесь написали, какая погода будет в августе 2026 года в Беларуси: сначала 37-градусная жара, а затем — похолодание.