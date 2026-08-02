Народные приметы запрещают белорусам купаться со 2 августа — вот почему

Напомним, 2 августа православная церковь вспоминает пророка Илию Фесвитянина — одного из самых почитаемых святых наряду с Николаем Чудотворцем. В народной традиции 2 августа — Илья или Ильин день. В народных представлениях он ассоциировался с языческим божеством Перуном, властителем над дождями и грозами. Люди верили, что своим молниями в начале августа Илья разгонял бесов, а нечистые, норовя укрыться от его гнева, прятались в различные предметы: деревья, стога сена, дома, людей и животных. Поэтому гроза в Ильин день была явлением ожидаемым и готовились к ней заранее.