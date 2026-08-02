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На патриаршее богослужение в Дивееве пришли 7,5 тысячи человек

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужение в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области. На монастырской площади перед Преображенским собором 1 августа собралось около 7,5 тысячи верующих, подсчитали в региональном ГУ МВД.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужение в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области. На монастырской площади перед Преображенским собором 1 августа собралось около 7,5 тысячи верующих, подсчитали в региональном ГУ МВД.

В 2026 году отмечается 200-летие основания Мельничной общины, 35-летие со дня второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского и возобновления монашеской жизни.

На богослужении в том числе присутствовали полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Глеб Никитин и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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