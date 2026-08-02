В Пензе пройдет фестиваль этнического творчества «Абашевские узоры»

«Все три фестивальных дня у нас будет работать этнодеревня. В прошлом году мы опробовали этот формат — получилось интересно. В этом сезоне мы модернизировали площадку: обновили визуальное оформление и техническое наполнение. Для национально-культурных автономий подготовили отдельные домики, где можно будет воссоздать атмосферу народного быта, показать внутренний уклад, элементы повседневной жизни и познакомить гостей с местными обычаями», — подчеркнул заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.