В Пензе пройдет фестиваль этнического творчества «Абашевские узоры»

Второй международный фестиваль этнического творчества «Абашевские узоры» будет проходить с 21 по 23 августа в Пензе. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.
«Все три фестивальных дня у нас будет работать этнодеревня. В прошлом году мы опробовали этот формат — получилось интересно. В этом сезоне мы модернизировали площадку: обновили визуальное оформление и техническое наполнение. Для национально-культурных автономий подготовили отдельные домики, где можно будет воссоздать атмосферу народного быта, показать внутренний уклад, элементы повседневной жизни и познакомить гостей с местными обычаями», — подчеркнул заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.
В программу фестиваля вошли гастрономические мастер-классы и дегустации национальных блюд. Свои кулинарные традиции представят русская, казачья, мордовская, татарская, чувашская, еврейская, армянская, таджикская и узбекская кухни. Кроме того, артисты национальных автономий выступят вместе с творческими коллективами муниципальных образований Пензенской области.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.