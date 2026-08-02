Уголовное дело руководителей фирмы «Сити-Строй» передадут в суд в сентябре

Фигуранты дела о мошенничестве на 1,! млрд руб. при строительстве жилья фирмой «Сити-Строй» заканчивают знакомиться с материалами дела. В сентябре оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.