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Уголовное дело руководителей фирмы «Сити-Строй» передадут в суд в сентябре

Фигуранты дела о мошенничестве на 1,! млрд руб. при строительстве жилья фирмой «Сити-Строй» заканчивают знакомиться с материалами дела. В сентябре оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Фигуранты дела о мошенничестве на 1,! млрд руб. при строительстве жилья фирмой «Сити-Строй» заканчивают знакомиться с материалами дела. В сентябре оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Расследование уголовного дела в отношении трех руководителей компании «Сити-Строй» было завершено в Ростове-на-Дону еще в начале года. Фирма занималась индивидуальным жилищным строительством (ИЖС) на территории Ростовской области и соседних регионов. Договоры с «Сити-Строй» на возведение домов подписали почти 300 человек, 110 из них признаны потерпевшими.

По оценкам следствия, общая сумма причиненного ущерба превышает 1,1 млрд руб. Двум фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их сообщник, гендиректор фирмы, находится в международном розыске.