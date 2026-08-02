Почти 33,7 тысячи собак и кошек маркировали нижегородцы с 2025 года

С марта 2025 года, когда в Нижегородской области начали маркировать собак и кошек, в подсистему «Хорриот» ФГИС «ВетИС» внесены данные о почти 33,7 тыс. домашних питомцев. Об этом «Ъ-Приволжье», сообщили в региональном комитете ветеринарии.