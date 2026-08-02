Алексей Рыскин покинул пост спортивного директора ФК «Ростов»

Спортивный директор ФК «Ростов» Алексей Рыскин уволен с должности. Об этом сообщает пресс-служба клуба. О причинах ухода Алексея Рыскина с поста не сообщается.
Алексей Рыскин был спортивным директором ФК «Ростов» с июня 2017 года.
«Благодарим Алексея Анатольевича за многолетний труд, профессионализм и преданность клубу. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — сказано в сообщении пресс-службы.
В конце июля стало известно, что совет директоров ФК «Ростов» назначил нового генерального директора клуба, им стал основатель и президент ФК «Чайка» из Ростовской области Андрей Чайка.