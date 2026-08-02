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Время медицинской эвакуации жителей северных районов Хабаровского края сократили

«Пилатус РС-12» сможет летать в труднодоступные населенные пункты региона.

Хабаровский территориальный центр медицины катастроф заключил контракт с авиакомпанией на использование малого самолета «Пилатус РС-12». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», воздушное судно сможет летать в северные районы региона.

Данное решение поможет обеспечить жителей отдаленных населенных пунктов своевременной медицинской помощью. Так, «Пилатус РС-12» способен быстро эвакуировать пациента в стационар. Кроме того, самолет оснащен дополнительным медицинским модулем, поэтому при необходимости состояние больного стабилизируют на борту.

— Некоторые населенные пункты края — Охотск, Аян, Нелькан, Чумикан и другие — условно недоступны для вертолетов. Расстояние до них велико, а возможности дозаправки нет. В ряде случаев эвакуация могла откладываться из-за ограничений техники либо требовать сложных логистических решений, — отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Теперь у медработников региона появилась возможность использовать как вертолет, так и самолет в зависимости от заданного маршрута.