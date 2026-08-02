Время медицинской эвакуации жителей северных районов Хабаровского края сократили

— Некоторые населенные пункты края — Охотск, Аян, Нелькан, Чумикан и другие — условно недоступны для вертолетов. Расстояние до них велико, а возможности дозаправки нет. В ряде случаев эвакуация могла откладываться из-за ограничений техники либо требовать сложных логистических решений, — отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края.