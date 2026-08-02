В совет Службы госохраны ОКН вошла председатель Совета по наследию Ирина Маркина

«Укрепляем наши ряды авторитетными варягами», — прокомментировал «Новому Калининграду» это событие руководитель Службы госохраны ОКН Евгений Маслов. Он добавил, что опыт Маркиной пригодится при рассмотрении части проектов по сохранению памятников архитектуры на научно-методических советах (с 1 марта 2027 года рассмотрение на советах заменит государственную историко-культурную экспертизу).