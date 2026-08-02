В совет Службы госохраны ОКН вошла председатель Совета по наследию Ирина Маркина

В научно-методический совет Службы госохраны ОКН включили председателя Совета по наследию Совета по наследию Союза архитекторов России, академик Академии архитектурного наследия Ирину Маркину. Об этом 2 августа сообщил официальный паблик Службы «ВКонтакте».
Уточняется, что соответствующий приказ Службы был подписан еще 22 июля.
«Инициатором выступил Президент Союза архитекторов России Николай Иванович Шумаков. Его обращение прилагаем», — говорится в паблике Службы.
Ранее Ирина Маркина отмечала опыт Калининградской области в сфере вовлечения памятников архитектуры в экономический и туристический оборот: «Калининградская область — одна из самых привлекательных и продвинутых с точки зрения вовлечения памятников архитектуры в культурное и туристическое пространство».
«Укрепляем наши ряды авторитетными варягами», — прокомментировал «Новому Калининграду» это событие руководитель Службы госохраны ОКН Евгений Маслов. Он добавил, что опыт Маркиной пригодится при рассмотрении части проектов по сохранению памятников архитектуры на научно-методических советах (с 1 марта 2027 года рассмотрение на советах заменит государственную историко-культурную экспертизу).