В Хабаровском крае введут штрафы за помехи вывозу мусора

Депутаты поддержали законопроект в первом чтении. Запаркованные машины у контейнерных площадок — одна из главных причин срывов графика и переполненных баков. Размеры штрафов: ✔ Граждане — 2−5 тыс рублей; ✔ Должностные лица — 5−15 тыс рублей; ✔ Юрлица — 15−50 тыс рублей. Аналогичные штрафы предлагаются для должностных и юридических лиц за складирование на площадках для ТКО отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам.