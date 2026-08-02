Губернатор Ростовской области поздравил железнодорожников с праздником

Глава региона Юрий Слюсарь опубликовал в своих социальных сетях обращение, приуроченное к профессиональному празднику сотрудников и ветеранов железнодорожной сферы. Губернатор пожелал работникам железной дороги крепкого здоровья, благополучия, бесперебойной работы и отзывчивых пассажиров, высоко оценив их преданность профессии и неизменно высокий уровень мастерства. Особое внимание глава области уделил значимой роли машинистов и проводников в укреплении экономики и обеспечении транспортной связанности регионов. Он подчеркнул, что отрасль продолжает активно развиваться: обновляется инфраструктура, внедряются передовые цифровые технологии, а качество и скорость пассажирских перевозок постоянно растут. Отдельной гордостью губернатор назвал состав «Тихий Дон», который уже более полувека надёжно соединяет Ростов-на-Дону и столицу. За время своей эксплуатации этот поезд перевёз 17 млн человек.