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Изнуряющая жара ожидается 3 августа в центральных округах Красноярского края

3 августа, в понедельник, в центральных округах Красноярского края ожидается сильная жара — местами воздух раскалится до +35°C и выше.

3 августа, в понедельник, в центральных округах Красноярского края ожидается сильная жара — местами воздух раскалится до +35°C и выше. На юге региона в этот день также ожидается высокая температура — около +30…+32°С. Об этом предупреждают синоптики Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью и утром жителям южных и центральных территорий стоит быть внимательнее из-за тумана, который может повлиять на видимость на дорогах. При этом, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого округа 3 августа синоптики прогнозируют местами сильный северный ветер. Порывы могут достигать 15−17 м/с. В Эвенкии и южных округах местами ожидаются грозы.