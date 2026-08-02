Молодой нижегородец почти лишился зубов из-за сладкой газировки

Парень из Нижнего Новгорода ежедневно выпивал до литра сладкой газировки, и это привело к практически полному размягчению внутренних тканей зубов. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
По словам стоматолога-ортопеда Ильи Дурыманова, ортофосфорная кислота в составе напитка полностью размягчила дентин.
«Внешняя эмаль у пациента визуально сохранилась, но истончилась настолько, что скалывалась при легком касании», — пояснил медик.
Молодого человека спасла тотальная реставрация зубов из композитных материалов.
Врач рекомендовал пить газировку за один раз, не растягивая на долгие часы. Лучше использовать трубочку — это уменьшит контакт напитка с эмалью зубов. Затем желательно прополоскать рот водой или ополаскивателем.
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