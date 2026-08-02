Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодой нижегородец почти лишился зубов из-за сладкой газировки

Пациента спасла лишь тотальная реставрация зубов.

Источник: Время

Парень из Нижнего Новгорода ежедневно выпивал до литра сладкой газировки, и это привело к практически полному размягчению внутренних тканей зубов. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По словам стоматолога-ортопеда Ильи Дурыманова, ортофосфорная кислота в составе напитка полностью размягчила дентин.

«Внешняя эмаль у пациента визуально сохранилась, но истончилась настолько, что скалывалась при легком касании», — пояснил медик.

Молодого человека спасла тотальная реставрация зубов из композитных материалов.

Врач рекомендовал пить газировку за один раз, не растягивая на долгие часы. Лучше использовать трубочку — это уменьшит контакт напитка с эмалью зубов. Затем желательно прополоскать рот водой или ополаскивателем.

Ранее эксперт Никонов рассказал нижегородцам, как уберечься от летней жары.