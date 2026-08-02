Сельчанин из воронежской Кантемировки фиктивно «прописал» приятеля-мигранта в доме

В ходе следствия установлено, что в январе 2026 года подсудимый, желая помочь своему приятелю, подал заявление в миграционный отдел МВД о постановке того на учет по адресу своего домовладения. При этом сельчанин изначально знал, что фактически жилплощадь предоставляться не будет, а «новосел» останется проживать в другом месте.