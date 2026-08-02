Шестилетний мальчик пропал в Могилеве

В МВД рассказали о поисках шестилетнего ребенка в Могилеве.
В милицию обратилась могилевчанка, которая рассказала, что ее сын вышел во двор поиграть с друзьями, а вскоре она не обнаружила ребенка на улице. Женщина сама искала малыша, но не нашла и позвонила в милицию 102.
Ориентировку на пропавшего мальчика сразу же получили патрульные экипажи города. И вскоре правоохранители в одном из дворов увидели похожего по приметам ребенка, который раскачивался на тарзанке.
Охрановцы аккуратно, чтобы не испугать, поговорили с мальчиком, и убедились, что он и есть потерявшийся малыш.
А еще мы рассказали, что произошло во время непогоды в Гродно, где во время грозы вышла и строя ливневая канализация: «Вода в автобусах по колено, подтопления в крупном ТЦ».
Тем временем народные приметы запрещают белорусам купаться со 2 августа — вот почему.