В Красноярске осудили еще одну хозяйку «резиновой» квартиры

Жительница Красноярска получила наказание за создание «резиновой» квартиры ради восьми тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что в 2025 году к 30-летней красноярке обратился мужчина с просьбой зарегистрировать в ее квартире иностранных граждан. Не намереваясь предоставлять иностранцам жилье для фактического проживания, женщина оформила необходимые документы на шестерых человек. За свои услуги она получила денежное вознаграждение в размере 8 тысяч рублей.
Следователями ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
Рассмотрев материалы дела, Советский районный суд г. Красноярска признал женщину виновной и назначил ей наказание виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно. Приговор вступил в законную силу.