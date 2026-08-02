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В Красноярске осудили еще одну хозяйку «резиновой» квартиры

Жительница Красноярска получила наказание за создание «резиновой» квартиры ради восьми тысяч рублей.

Жительница Красноярска получила наказание за создание «резиновой» квартиры ради восьми тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в 2025 году к 30-летней красноярке обратился мужчина с просьбой зарегистрировать в ее квартире иностранных граждан. Не намереваясь предоставлять иностранцам жилье для фактического проживания, женщина оформила необходимые документы на шестерых человек. За свои услуги она получила денежное вознаграждение в размере 8 тысяч рублей.

Следователями ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Рассмотрев материалы дела, Советский районный суд г. Красноярска признал женщину виновной и назначил ей наказание виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно. Приговор вступил в законную силу.