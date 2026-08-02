В Красноярске осудили еще одну хозяйку «резиновой» квартиры

Полицейские выяснили, что в 2025 году к 30-летней красноярке обратился мужчина с просьбой зарегистрировать в ее квартире иностранных граждан. Не намереваясь предоставлять иностранцам жилье для фактического проживания, женщина оформила необходимые документы на шестерых человек. За свои услуги она получила денежное вознаграждение в размере 8 тысяч рублей.