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Жительница Калининграда отдала мошенникам более 1 млн рублей, пытаясь купить машину онлайн

Лжепродавец после получения денег перестал выходить на связь.

Жительница Калининграда лишилась 1,1 миллиона рублей при попытке купить автомобиль через интернет. Об этом сообщается на странице регионального управления МВД «ВКонтакте».

Предварительно установлено, что 50-летняя женщина стала жертвой дистанционных аферистов. В одном из тематических пабликов в социальной сети она увидела объявление о продаже автомобиля «Хёндэ».

«Связавшись с продавцом в мессенджере, потерпевшая обсудила детали сделки и перевела собеседнику двумя траншами на указанные реквизиты 1,1 миллиона рублей. Лжепродавец пообещал оформить все необходимые документы и доставить транспортное средство на территорию региона, но после получения денег перестал выходить на связь», — рассказали в полиции.

Следователь возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту мошенничества. Полиция напоминает о необходимости проявлять осторожность при совершении сделок и покупок онлайн. Часто максимально выгодные предложения оказываются уловками дистанционных мошенников.

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