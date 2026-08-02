Жительница Калининграда отдала мошенникам более 1 млн рублей, пытаясь купить машину онлайн

«Связавшись с продавцом в мессенджере, потерпевшая обсудила детали сделки и перевела собеседнику двумя траншами на указанные реквизиты 1,1 миллиона рублей. Лжепродавец пообещал оформить все необходимые документы и доставить транспортное средство на территорию региона, но после получения денег перестал выходить на связь», — рассказали в полиции.