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Прыжки с парашютом и полевая кухня: В Петербурге отмечают День ВДВ

В Северной столице проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню воздушно-десантных войск.

Источник: Российская газета

Они начались с торжественной церемонии возложения цветов и венков к бюсту Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова в сквере, носящем его имя.

Затем ветераны ВДВ по многолетней традиции собрались на Дворцовой площади под трансляцию поздравлений и музыкальных подарков. В полдень началось их торжественное прохождение по Миллионной улице к Марсову полю — там участники шествия возложили цветы и венки к Вечному огню.

Во второй половине дня главной площадкой праздника станет парк 300-летия Санкт-Петербурга, где в 15.00 стартует трехчасовая концертно-спортивная программа. Зрители увидят показательные прыжки с парашютом из вертолета Ми-8 в исполнении спортсменов сборной команды Ленинградского военного округа по парашютному спорту. Для участников и гостей будет работать полевая кухня.

Спортивные и культурные праздничные мероприятия также проходят в районах города. Так, в Доме молодежи «Форпост» Выборгского района в 14.00 начнется летний фестиваль «Водный бум», приуроченный к Дню ВДВ. Центральная библиотечная система Колпинского района проводит акцию «Десантники — гордость России» и кинолекторий «Голубые молнии». Соревнования, мастер-классы, выставки и показы фильмов организовали и другие учреждения.