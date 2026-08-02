Прыжки с парашютом и полевая кухня: В Петербурге отмечают День ВДВ

Затем ветераны ВДВ по многолетней традиции собрались на Дворцовой площади под трансляцию поздравлений и музыкальных подарков. В полдень началось их торжественное прохождение по Миллионной улице к Марсову полю — там участники шествия возложили цветы и венки к Вечному огню.