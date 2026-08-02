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Волгоград ждет жара до +35 без дождей 3 августа

В Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Источник: Комсомольская правда

3 августа Волгоград ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до 19−21 градуса, днем же прогреется до 33−35 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По Волгоградской области погода будет похожей: переменная облачность без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут 16−21 градус, при прояснении до 11 градусов. Днем же ожидается 32−37 градусов тепла.

Спасатели предупреждают: до конца суток 2 августа и в течение 3 августа в отдельных северо-восточных, центральных и юго-восточных районах области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.