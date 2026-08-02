Волгоград ждет жара до +35 без дождей 3 августа

3 августа Волгоград ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до 19−21 градуса, днем же прогреется до 33−35 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный Гидрометцентр.