Нижегородцев пригласили на конкурс проектов в сфере нацотношений

Инициатива направлена на поддержку проектов, сохраняющих этнокультурное многообразие и укрепляющих межнациональную дружбу. К участию принимаются практики по сохранению национальных языков, культур и традиций как от НКО, госорганов и бюджетных учреждений, так и от коммерческих организаций и физических лиц.