Нижегородцев пригласили на конкурс проектов в сфере нацотношений

Жителей Нижегородской области приглашают принять участие в IX Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Инициатива направлена на поддержку проектов, сохраняющих этнокультурное многообразие и укрепляющих межнациональную дружбу. К участию принимаются практики по сохранению национальных языков, культур и традиций как от НКО, госорганов и бюджетных учреждений, так и от коммерческих организаций и физических лиц.
Прием заявок продлится по 20 октября 2026 года. Авторов лучших инициатив пригласят на VIII Общероссийскую конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного сектора», которая пройдёт в Москве в 2027 году.
Ранее сообщалось, что популяцию кабана намеренно снижают в Нижегородской области.