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В Канском округе на федеральной трассе столкнулись грузовик и легковушка

На автотрассе Р-255 в Канском округе произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 1 августа, в Канском округе на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. По информации спасателей Красноярского края, погибших и травмированных нет, однако столкновение привело к разливу горюче-смазочных материалов на проезжую часть.

На место ДТП выехали специалисты Канского поисково-спасательного отряда. Они убрали топливо с помощью биоразлагаемого сорбента. Всего сотрудники учреждения обработали 112 квадратных метров загрязненной поверхности.

Опасности для окружающей среды нет.