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В Татарстане за состоянием лесов следят с самолёта Cessna

С начала пожароопасного сезона уже было сделано 23 вылета.

Источник: минлесхоз РТ

В Татарстане контроль за состоянием лесов ведут с воздуха. Авиапатрулирование организуют, когда риск лесных пожаров особенно высок, что помогает вовремя обнаруживать возгорания.

С начала пожароопасного сезона 2026 года лётчики совершили 23 вылета. В общей сложности они провели в небе 128 часов. Для наблюдений используют лёгкий самолёт Cessna 172.

Патрульные маршруты проложены по трём направлениям, а их суммарная длина достигает 1318 км. Под наблюдением находится 1 млн 214 тысяч га лесных территорий, по сути, это вся площадь лесного фонда республики.