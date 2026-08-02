В Татарстане за состоянием лесов следят с самолёта Cessna

В Татарстане контроль за состоянием лесов ведут с воздуха. Авиапатрулирование организуют, когда риск лесных пожаров особенно высок, что помогает вовремя обнаруживать возгорания.
С начала пожароопасного сезона 2026 года лётчики совершили 23 вылета. В общей сложности они провели в небе 128 часов. Для наблюдений используют лёгкий самолёт Cessna 172.
Патрульные маршруты проложены по трём направлениям, а их суммарная длина достигает 1318 км. Под наблюдением находится 1 млн 214 тысяч га лесных территорий, по сути, это вся площадь лесного фонда республики.