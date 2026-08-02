Мошенники похитили у нижегородского программиста 8 150 долларов

В Советском районе Нижнего Новгорода жертвой телефонных мошенников стал 44-летний программист, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Инцидент произошел в конце июня. В течение нескольких часов потерпевшему поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками военкомата, а затем — правоохранительных органов. Под предлогом декларирования денег злоумышленники ввели программиста в заблуждение и потребовали передать наличные курьеру.
Мужчина, следуя инструкциям псевдосотрудников, подготовил 8 150 долларов США (эквивалент 630 тысяч рублей), упаковал их в черную папку и на лестничной площадке собственного дома вручил незнакомцу, который представился уполномоченным лицом. После передачи денег связь с «сотрудниками» прервалась, и нижегородец осознал, что стал жертвой обмана.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).