Красноярцы увидят «Осетровую Луну» и мощный звездопад в августе

Главным днем для любителей астрономии станет 12 августа. Перед рассветом ожидается масштабный парад планет: на небе можно будет увидеть Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Также в этот день произойдет полное солнечное затмение, однако с территории Красноярска его видно не будет.