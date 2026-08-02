Красноярцы увидят «Осетровую Луну» и мощный звездопад в августе

В последний месяц лета жители региона смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды, парад шести планет и ряд других астрономических явлений. Календарь главных космических событий августа составили специалисты обсерватории Университета Решетнева.
По данным экспертов, август 2026 года станет одним из самых насыщенных месяцев для наблюдений за звездным небом. Месяц начался с прохождения кометы 10P/Темпеля 2 через перигелий 2 августа, в этот же день Меркурий стал доступен для наблюдения невооруженным глазом на утреннем небе.
Главным днем для любителей астрономии станет 12 августа. Перед рассветом ожидается масштабный парад планет: на небе можно будет увидеть Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Также в этот день произойдет полное солнечное затмение, однако с территории Красноярска его видно не будет.
В ночь с 12 на 13 августа наступит пик метеорного потока Персеиды. Специалисты отмечают, что благодаря новолунию небо будет максимально темным. При наблюдении за городом, вдали от искусственного освещения, можно будет увидеть до 120 падающих метеоров в час.
В течение месяца красноярцы также смогут наблюдать сближение Луны с другими небесными телами: 7 августа — с Плеядами и Ураном, 9 августа — с Марсом, 11 августа — с Меркурием, 16 августа — с Венерой, 17 августа — со Спикой и 21 августа — с Антаресом. 15 августа Венера достигнет наибольшей яркости на вечернем небе, а 28 августа горожане увидят полнолуние, известное как «Осетровая Луна».