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Все калининградские поезда дальнего следования перевели на ежедневный график — власти

За последние шесть месяцев объём грузовых перевозок вырос на 15%

Источник: Клопс.ru

Все калининградские поезда дальнего следования теперь курсируют ежедневно. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных рассказал в поздравлении ко Дню железнодорожника, опубликованном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 2 августа.

За последние полгода железнодорожники выполнили основные производственные задания. Через станции КЖД прошло почти 2,5 млн тонн грузов — на 7,9% больше запланированного. Объём перевозок увеличился на 15% и составил более 300 тысяч тонн.

С начала года пригородные составы перевезли 3,86 млн человек — на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Глава региона отметил, что всё больше пассажиров выбирают и дальние маршруты, а новый график делает поездки доступнее.

«За каждым из этих показателей стоит ежедневный, слаженный и нелёгкий труд тысяч специалистов: машинистов, диспетчеров, кассиров, работников станций и ремонтных служб. Выражаю искреннюю благодарность коллективу и ветеранам отрасли за преданность родному предприятию, высочайшее мастерство и весомый вклад в развитие Калининградской области», — отметил Беспрозванных.

В России с 1 октября планируют повысить тарифы на железнодорожные перевозки грузов и пассажиров.