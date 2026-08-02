Законсервированный яд: как обезопасить домашние заготовки

Они также отметили, что все продукты, особенно те, которые контактировали с землей, необходимо многократно мыть под проточной водой. Рекомендуется при этом использовать мягкую щетку, чтобы удалить даже мельчайшие частицы почвы, в которых могут находиться споры опасной бактерии.