Перечни опасных растений утвердили в Нижегородской области

Правительство Нижегородской области утвердило официальные перечни опасных видов инвазивных растений, в отношении которых должны приниматься меры по выявлению, предотвращению распространения и уничтожению. Соответствующее постановление № 380 подписал и. о. губернатора Андрей Гнеушев.
Документ определяет список чужеродных видов растений для всей территории региона, а также для особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального и местного значения.
В утверждённые списки опасных растений, не отнесённых к карантинным объектам, вошёл борщевик Сосновского. Теперь в регионе на официальном уровне закреплена необходимость системной борьбы с этим сорняком.
Ранее сообщалось, что популяцию кабана намеренно снижают в Нижегородской области.