Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перечни опасных растений утвердили в Нижегородской области

Исполняющий обязанности губернатора Андрей Гнеушев подписал постановление о борьбе с чужеродными видами трав.

Правительство Нижегородской области утвердило официальные перечни опасных видов инвазивных растений, в отношении которых должны приниматься меры по выявлению, предотвращению распространения и уничтожению. Соответствующее постановление № 380 подписал и. о. губернатора Андрей Гнеушев.

Документ определяет список чужеродных видов растений для всей территории региона, а также для особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального и местного значения.

В утверждённые списки опасных растений, не отнесённых к карантинным объектам, вошёл борщевик Сосновского. Теперь в регионе на официальном уровне закреплена необходимость системной борьбы с этим сорняком.

Ранее сообщалось, что популяцию кабана намеренно снижают в Нижегородской области.