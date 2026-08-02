Самарцам напомнили, как выбрать сладкие и спелые арбузы

При выборе арбуза стоит обратить внимание на внешний вид: корка должна быть целой, яркой и контрастной. Светлое пятно на боку должно быть максимально жёлтым или даже оранжевым. Усик и плодоножка у зрелого плода обычно сухие, а при постукивании слышен звонкий звук. Мякоть должна быть сочной, без ослизнения, а семена — чёрного или коричневого цвета.