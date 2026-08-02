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Самарцам напомнили, как выбрать сладкие и спелые арбузы

В разгар сезона бахчевых Роспотребнадзор напомнил самарцам, как выбрать безопасный арбуз или дыню и не отравиться.

В разгар сезона бахчевых Роспотребнадзор напомнил жителям региона правила выбора арбузов и дынь. Специалисты ведомства советуют покупать бахчевые только в санкционированных местах торговли — на рынках и в магазинах, а не вдоль дорог, где продукция не проходит санитарную экспертизу.

Продавец обязан иметь документы, подтверждающие качество и безопасность товара. Торговая точка должна быть оборудована навесом, а арбузы и дыни должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле.

При выборе арбуза стоит обратить внимание на внешний вид: корка должна быть целой, яркой и контрастной. Светлое пятно на боку должно быть максимально жёлтым или даже оранжевым. Усик и плодоножка у зрелого плода обычно сухие, а при постукивании слышен звонкий звук. Мякоть должна быть сочной, без ослизнения, а семена — чёрного или коричневого цвета.

Роспотребнадзор предупреждает: разрезать арбуз или дыню на пробу до покупки нельзя — в месте разреза быстро размножаются бактерии, что повышает риск пищевых инфекций. Перед употреблением плоды нужно тщательно вымыть тёплой водой с мылом, а разрезанные хранить только в холодильнике.

Если после разрезания арбуз имеет кислый запах, есть его нельзя — это признак порчи. Также стоит насторожиться, если мякоть имеет слишком яркий, интенсивно-красный цвет с фиолетовым оттенком или волокна от сердцевины к корке желтоватые.

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