Самарцам напомнили, как выбрать сладкие и спелые арбузы

В разгар сезона бахчевых Роспотребнадзор напомнил жителям региона правила выбора арбузов и дынь. Специалисты ведомства советуют покупать бахчевые только в санкционированных местах торговли — на рынках и в магазинах, а не вдоль дорог, где продукция не проходит санитарную экспертизу.
Продавец обязан иметь документы, подтверждающие качество и безопасность товара. Торговая точка должна быть оборудована навесом, а арбузы и дыни должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле.
При выборе арбуза стоит обратить внимание на внешний вид: корка должна быть целой, яркой и контрастной. Светлое пятно на боку должно быть максимально жёлтым или даже оранжевым. Усик и плодоножка у зрелого плода обычно сухие, а при постукивании слышен звонкий звук. Мякоть должна быть сочной, без ослизнения, а семена — чёрного или коричневого цвета.
Роспотребнадзор предупреждает: разрезать арбуз или дыню на пробу до покупки нельзя — в месте разреза быстро размножаются бактерии, что повышает риск пищевых инфекций. Перед употреблением плоды нужно тщательно вымыть тёплой водой с мылом, а разрезанные хранить только в холодильнике.
Если после разрезания арбуз имеет кислый запах, есть его нельзя — это признак порчи. Также стоит насторожиться, если мякоть имеет слишком яркий, интенсивно-красный цвет с фиолетовым оттенком или волокна от сердцевины к корке желтоватые.