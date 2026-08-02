Нижегородская канатка может возобновить работу в мае 2027 года

Напомним, чрезвычайная ситуация произошла на канатке во время сильного ливня 5 июля. На высоте столкнулись четыре пустые кабины, а из двух кабин спасателям пришлось эвакуировать пассажиров. Над берегом оказались заблокированы 16 человек, в том числе четверо детей.