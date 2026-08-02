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Нижегородская канатка может возобновить работу в мае 2027 года

Такой срок устранения нарушений указан в требованиях Ростехнадзора.

Источник: Время

Основное расследование июльского происшествия на канатной дороге Нижний Новгород — Бор завершило Волжско-Окское управление Ростехнадзора.

Как сообщает телекомпания «Волга», эксплуатирующей организации выдано предписание надзорного ведомства.

Согласно информации, Нижегородская канатная дорога может открыться только в мае 2027 года — такой срок указан в предписании, выданном Ростехнадзором компании «Урбантех Сервис».

«При исполнении предписания досрочно ООО “Урбантех Сервис” вправе обратиться с просьбой о проведении внеплановой выездной проверки, — сообщили в Ростехнадзоре. — Вопрос запуска в эксплуатацию канатной дороги может быть рассмотрен после проведения экспертизы промышленной безопасности».

Напомним, чрезвычайная ситуация произошла на канатке во время сильного ливня 5 июля. На высоте столкнулись четыре пустые кабины, а из двух кабин спасателям пришлось эвакуировать пассажиров. Над берегом оказались заблокированы 16 человек, в том числе четверо детей.

После происшествия канатная дорога была остановлена. В предписании Ростехнадзора говорится о повреждении несуще-тягового каната.

Подробности — в программе «Послесловие. События недели». (16+).

Ранее сообщалось, что на Нижегородской канатной дороге начаты работы по возобновлению эксплуатации.