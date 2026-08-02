МЧС сообщило, что в Беларуси ожидаются грозы с градом и ветром 20 м/с, но и жара до +37 на 2 августа

МЧС вынесло предупреждение из-за аномальных природных явлений на воскресенье, 2 августа.
Так, в Беларуси 2 августа на большей части территории страны ожидаются грозы, возможен град. Местами есть вероятность сильных ливней и шквалистого усиления ветра порывами около 15 — 20 метров в секунду.
Температура воздуха по республике установится в дневные часы от +23 по северо-западу до +37 по юго-востоку. Аномально жарко будет на Гомельщине. Во многих районах области максимальная температура воздуха достигнет +35 — +37°С, по юго-востоку республики воздух прогреется до температур от +30 до +34 градусов.
При этом накануне сильные ливни накрыли Гродненщину. Здесь мы рассказали, что произошло во время непогоды в Гродно, где во время грозы 1 августа вышла из строя ливневая канализация: «Вода в автобусах по колено, подтопления в крупном ТЦ».
Еще МЧС показало «до верху» затопленный подземный переход после ливня в Гродно.
К слову, народные приметы запрещают белорусам купаться со 2 августа, но объясняют, почему грозы в первые дни августа это ожидаемо и хорошо.