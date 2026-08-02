МЧС сообщило, что в Беларуси ожидаются грозы с градом и ветром 20 м/с, но и жара до +37 на 2 августа

При этом накануне сильные ливни накрыли Гродненщину. Здесь мы рассказали, что произошло во время непогоды в Гродно, где во время грозы 1 августа вышла из строя ливневая канализация: «Вода в автобусах по колено, подтопления в крупном ТЦ».