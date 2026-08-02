Нижегородское правительство утвердило список опасных чужеродных растений

Правительство Нижегородской области утвердило перечень инвазивных (чужеродных) растений, подлежащих обязательному выявлению и уничтожению. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о растениях, которые не относятся к карантинным объектам или сорным, однако представляют опасность для экосистемы и здоровья человека. В перечень пока включен только борщевик Сосновского.
Ранее нижегородские депутаты утвердили так называемый закон о растениях-иноагентах. Заксобрание закрепило в законодательстве области понятие «опасные инвазивные (чужеродные) растения».
Перечень растений-иноагентов утверждает областное правительство. Любой владелец земли будет обязан уничтожать растения из списка, иначе можно получить штраф.