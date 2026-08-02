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Зубы молодого нижегородца растворились из-за ежедневного питья газировки

Парень выпивал по литру напитка в день, из-за чего ортофосфорная кислота полностью размягчила внутреннюю ткань его зубов.

Молодой житель Нижнего Новгорода столкнулся с тяжелым разрушением зубов из-за регулярного употребления сладкой газировки. Парень ежедневно выпивал до одного литра напитка, что привело к размягчению дентина — основного вещества зуба. Об этом сообщил стоматолог-ортопед крупной сетевой клиники Илья Дурыманов Макс-каналу «Бокал Прессека».

По словам врача, ортофосфорная кислота в составе газировки практически растворила внутренние ткани. Внешняя эмаль у пациента визуально сохранилась, но истончилась настолько, что скалывалась при легком касании медицинским инструментом.

Спасти улыбку нижегородца удалось с помощью тотальной реставрации композитными материалами. Для защиты эмали специалисты рекомендуют пить газировку через трубочку, не растягивать процесс на долгие часы и полоскать рот водой сразу после питья.

Ранее сообщалось, что ожирением страдают до 30% жителей Нижегородской области.