Зубы молодого нижегородца растворились из-за ежедневного питья газировки

Молодой житель Нижнего Новгорода столкнулся с тяжелым разрушением зубов из-за регулярного употребления сладкой газировки. Парень ежедневно выпивал до одного литра напитка, что привело к размягчению дентина — основного вещества зуба. Об этом сообщил стоматолог-ортопед крупной сетевой клиники Илья Дурыманов Макс-каналу «Бокал Прессека».
По словам врача, ортофосфорная кислота в составе газировки практически растворила внутренние ткани. Внешняя эмаль у пациента визуально сохранилась, но истончилась настолько, что скалывалась при легком касании медицинским инструментом.
Спасти улыбку нижегородца удалось с помощью тотальной реставрации композитными материалами. Для защиты эмали специалисты рекомендуют пить газировку через трубочку, не растягивать процесс на долгие часы и полоскать рот водой сразу после питья.
Ранее сообщалось, что ожирением страдают до 30% жителей Нижегородской области.