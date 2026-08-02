Зубы молодого нижегородца растворились из-за ежедневного питья газировки

Молодой житель Нижнего Новгорода столкнулся с тяжелым разрушением зубов из-за регулярного употребления сладкой газировки. Парень ежедневно выпивал до одного литра напитка, что привело к размягчению дентина — основного вещества зуба. Об этом сообщил стоматолог-ортопед крупной сетевой клиники Илья Дурыманов Макс-каналу «Бокал Прессека».