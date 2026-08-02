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Паровозик из ЦПКиО теперь катает гостей в Красноармейском районе Волгограда

Яркий паровозик, знакомый гостям ЦПКиО, начал курсировать в новом парке развлечений Красноармейского района Волгограда.

Знакомый многим волгоградцам паровозик обзавёлся второй «пропиской». Яркий состав, давно ставший любимцем гостей Центрального парка культуры и отдыха, теперь встречает пассажиров и в новом парке развлечений в Красноармейском районе — он расположился в створе бульвара Энгельса.

Как рассказали в ЦПКиО Волгограда, паровозик подкупает не только нарядным видом, но и вместительностью: на него без труда усядется вся семья, свободных мест хватает всем желающим. Билеты в новом парке продаются в кассе.

При этом в самом Центральном парке любимый аттракцион работает в прежнем режиме. Состав по-прежнему стартует от «Шаров» и проезжает почти через всю территорию — по дороге удобно приглядеться к аттракционам и заранее решить, куда отправиться после поездки. Здесь оплатить проезд можно картой ЦПКиО.

Таким образом, прокатиться с ветерком на полюбившемся паровозике волгоградцы теперь могут сразу в двух точках города — в центре и на юге, в Красноармейском районе.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о реконструкции рынка на севере Волгограда.

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