Паровозик из ЦПКиО теперь катает гостей в Красноармейском районе Волгограда

При этом в самом Центральном парке любимый аттракцион работает в прежнем режиме. Состав по-прежнему стартует от «Шаров» и проезжает почти через всю территорию — по дороге удобно приглядеться к аттракционам и заранее решить, куда отправиться после поездки. Здесь оплатить проезд можно картой ЦПКиО.