Жителям Красноярского края посоветовали, как пережить знойную погоду без вреда для здоровья

В ближайшие дни в Красноярском крае ожидается сильная жара — столбики термометров поднимутся до +29 градусов и выше. Высокая температура создает дополнительную нагрузку на организм, поэтому важно соблюдать меры предосторожности. • Из-за усиленного потоотделения нарушается водный баланс. Эксперты рекомендуют увеличить потребление жидкости до 3,5 литров в день. Лучше всего утоляет жажду вода или чай комнатной температуры. Откажитесь от алкоголя и сладкой газировки — они лишь усиливают обезвоживание и нагружают сердечно-сосудистую систему. • Носите светлую одежду из натуральных тканей и обязательно надевайте шляпу, панаму или кепку. Старайтесь не выходить на улицу в часы пиковой активности солнца, по возможности старайтнсь находиться в тени. • Дома проверьте работу кондиционеров и вентиляторов, но избегайте резких перепадов температур, чтобы не простудиться. • Не отпускайте детей играть под палящие лучи. К пожилым людям также стоит проявить особое внимание. • Купаться можно только на официальных пляжах со спасательными постами. Внимательно следите за детьми у водоемов. • Если планируете выход на акваторию на лодке или катере: Проверьте техническое состояние судна. Не допускайте перегруза. Каждый пассажир должен быть в спасательном жилете.