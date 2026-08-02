Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роскачестве рассказали, какие арбузы покупать опасно

Роскачество посоветовало не покупать арбузы с трещинами, проколами и вмятинами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Арбузы с трещинами, проколами и вмятинами, а также разрезанные плоды покупать не стоит, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали РИА Новости, что арбуз должен иметь целостную твердую корку без повреждений, яркий цвет и светлое пятно на боку, мякоть должна быть сочной и нежной, без ослизнения.

«Трещины, проколы, вмятины, а тем более разрезанные арбузы — это прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду. Такие плоды категорически не рекомендуется покупать», — сказала Спеценко «Ленте.ру».

Другие опасные признаки — рыхлая структура, нехарактерный привкус или запах мякоти, желтые или коричневые прожилки вместо белых, отметила эксперт.

Спеценко подчеркнула, что лежащие на земле или разрезанные арбузы — инкубатор для кишечных инфекций.

Директор центра добавила, что у продавца арбузов обязательно должны иметься декларация о соответствии от производителя, личная медицинская книжка и информация о юрлице.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше