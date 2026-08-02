В Роскачестве рассказали, какие арбузы покупать опасно

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Арбузы с трещинами, проколами и вмятинами, а также разрезанные плоды покупать не стоит, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали РИА Новости, что арбуз должен иметь целостную твердую корку без повреждений, яркий цвет и светлое пятно на боку, мякоть должна быть сочной и нежной, без ослизнения.
«Трещины, проколы, вмятины, а тем более разрезанные арбузы — это прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду. Такие плоды категорически не рекомендуется покупать», — сказала Спеценко «Ленте.ру».
Другие опасные признаки — рыхлая структура, нехарактерный привкус или запах мякоти, желтые или коричневые прожилки вместо белых, отметила эксперт.
Спеценко подчеркнула, что лежащие на земле или разрезанные арбузы — инкубатор для кишечных инфекций.
Директор центра добавила, что у продавца арбузов обязательно должны иметься декларация о соответствии от производителя, личная медицинская книжка и информация о юрлице.