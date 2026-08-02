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Более 7,5 тысячи верующих приняли участие в Божественной литургии в Дивееве

Возглавил службу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Источник: Нижегородская правда

1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре под открытым небом у Преображенского собора прошла Божественная литургия. Возглавил службу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он посетил обитель в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

В этом году монастырь отмечает 200-летие основания Мельничной общины, а также 35-летие второго обретения мощей преподобного и возобновления монашеской жизни.

На богослужении присутствовали представители федеральной и региональной власти. По данным ГУВД, в нём приняли участие около 7,5 тысячи верующих. Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как нижегородские полицейские охраняли порядок во время мероприятий в Дивееве.