Более 7,5 тысячи верующих приняли участие в Божественной литургии в Дивееве

На богослужении присутствовали представители федеральной и региональной власти. По данным ГУВД, в нём приняли участие около 7,5 тысячи верующих. Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как нижегородские полицейские охраняли порядок во время мероприятий в Дивееве.