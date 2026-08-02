Погибшая в зеленоградской реке оказалась молодой женщиной азиатской внешности, СК начал проверку

Погибшей, тело которой обнаружили в зеленоградской реке Тростянке, оказалась молодая женщина азиатской внешности. Об этом «Клопс» рассказали источник в экстренных службах региона и пресс-служба областного СКР в воскресенье, 2 августа.
На вид утопленнице 30−35 лет. Она была одета в бежевые кроссовки, серые брюки и чёрную кофту на молнии, под которой находилась розовая футболка. По предварительным данным, тело пробыло в воде около суток.
Личность погибшей пока не установлена. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружили. Для определения точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Изначально очевидцы сообщили, что заметили в воде мужчину, и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС вытащили тело на берег.