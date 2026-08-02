В Севастополе из-за отсутствия напряжения увеличился интервал движения троллейбусов

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Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона

Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.