В Севастополе из-за отсутствия напряжения увеличился интервал движения троллейбусов

В Севастополе из-за временного отсутствия напряжения увеличился интервал движения троллейбусов. Об этом сообщает портал правительства города.
— Троллейбусы № 1, 4, 5, 10, 14, 19 следуют с увеличенным интервалом, — говорится в сообщении.
Кроме того, троллейбусы № 76 временно следуют из Камышовой бухты до улицы Меньшикова, а троллейбусы № 10 — через улицы Руднева и Льва Толстого.
До 15 часов электроснабжение в Севастополе отключили по графику второй очереди. Список адресов опубликован в официальном канале «Севастопольэнерго».
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