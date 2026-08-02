В поселке Кавказском Карачаево-Черкесии комплексно обновят детский сад

Детский сад «Улыбка» в поселке Кавказском Прикубанского района Карачаево-Черкесии капитально ремонтируют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, сообщили в министерстве экономического развития республики.
«В настоящее время на объекте завершена шпатлевка внутренних помещений, выполнен монтаж системы электроснабжения и слаботочных сетей, полностью заменены оконные блоки на современные пластиковые конструкции. В ходе очередного выезда на объект с представителями подрядной организации были обсуждены дальнейшие этапы капитального ремонта и сроки их выполнения», — написал в своих соцсетях глава администрации Прикубанского района Ахмат Семенов.
После завершения всех работ воспитанники смогут вернуться в обновленный, современный и комфортный детский сад. Ранее глава региона Рашид Темрезов сообщил, что всего в 2026 году в республике новый облик получат 6 детских садов. Кроме учреждения в Кавказском, речь идет об объектах в Черкесске, станице Кардоникской, аулах Апсуа и Учкулан, поселке Бавуко.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.