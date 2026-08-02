В поселке Кавказском Карачаево-Черкесии комплексно обновят детский сад

После завершения всех работ воспитанники смогут вернуться в обновленный, современный и комфортный детский сад. Ранее глава региона Рашид Темрезов сообщил, что всего в 2026 году в республике новый облик получат 6 детских садов. Кроме учреждения в Кавказском, речь идет об объектах в Черкесске, станице Кардоникской, аулах Апсуа и Учкулан, поселке Бавуко.