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В «Старой Сарепте» в Волгограде установят гончарные круги для детей

В музей-заповедник Волгограда поступило оборудование для нового детского центра.

Источник: Комсомольская правда

В волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» завершили поставку оборудования для нового детского культурно-просветительского центра. Его создают в рамках нацпроекта «Семья», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

В учреждение привезли гончарные круги для мастер-классов, диваны, шкафы для реквизита, световое и звуковое оборудование, цифровое пианино, мольберты и мягкие пуфы. Центр откроют в уникальном историческом здании — доме семьи горчичных фабрикантов Глич.

В новом пространстве будут проходить мастер-классы, интерактивные программы, праздники и фестивали. Создатели задумали центр не только для детей, но и для семейного досуга. Напомним, что в Волгоградской области продолжают обновлять учреждения культуры по нацпроекту: в 2026 году модернизация запланирована в музеях, домах культуры, библиотеках и музыкальных школах.