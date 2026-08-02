В «Старой Сарепте» в Волгограде установят гончарные круги для детей

В новом пространстве будут проходить мастер-классы, интерактивные программы, праздники и фестивали. Создатели задумали центр не только для детей, но и для семейного досуга. Напомним, что в Волгоградской области продолжают обновлять учреждения культуры по нацпроекту: в 2026 году модернизация запланирована в музеях, домах культуры, библиотеках и музыкальных школах.