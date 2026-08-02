Беглов не считает обидным для зенитовцев прозвище «бомжи»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о неофициальном прозвище болельщиков «Зенита». По его мнению, подобные названия являются частью футбольной культуры.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не считает оскорбительным шуточное прозвище «бомжи», которым иногда называют игроков и болельщиков футбольного клуба «Зенит». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Также он высоко оценил «Газпром Арену», назвав ее лучшим стадионом Европы благодаря современной инфраструктуре, включая раздвижную крышу и выкатное поле.