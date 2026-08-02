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Беглов не считает обидным для зенитовцев прозвище «бомжи»

Беглов напомнил, что «Зенит» является самым титулованным футбольным клубом страны и неоднократно становился чемпионом России.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о неофициальном прозвище болельщиков «Зенита». По его мнению, подобные названия являются частью футбольной культуры.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не считает оскорбительным шуточное прозвище «бомжи», которым иногда называют игроков и болельщиков футбольного клуба «Зенит». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам главы города, у футбольных болельщиков сложились собственные традиции и неофициальные прозвища для разных команд. Он отметил, что поклонников ЦСКА называют «конями», а болельщиков «Спартака» — «мясом». При этом, как подчеркнул губернатор, главным остается спортивный результат.

Также он высоко оценил «Газпром Арену», назвав ее лучшим стадионом Европы благодаря современной инфраструктуре, включая раздвижную крышу и выкатное поле.

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