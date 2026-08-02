Беглов не считает обидным для зенитовцев прозвище «бомжи»

По словам главы города, у футбольных болельщиков сложились собственные традиции и неофициальные прозвища для разных команд. Он отметил, что поклонников ЦСКА называют «конями», а болельщиков «Спартака» — «мясом». При этом, как подчеркнул губернатор, главным остается спортивный результат.