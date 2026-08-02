Многодетный отец Тепляков вызвал полицию в МГУ после скандала

Многодетный отец Евгений Тепляков устроил конфликт в МГУ после того, как приемная комиссия отказалась принять документы его детей — 14-летней Алисы и 12-летнего Хеймдаля — для зачисления на факультет психологии. По словам блогера, сотрудники вуза закрылись в кабинете, из-за чего он вызвал полицию. В МГУ заявили, что работники действовали в рамках закона, а сам Тепляков вел себя агрессивно, пытался прорваться в приемную комиссию, из-за чего университет обратился в правоохранительные органы.