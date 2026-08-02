В Лосино-Петровском в Подмосковье завершается ремонт улицы Первомайской

Ремонт улицы Первомайской в городе Лосино-Петровском Московской области подходит к концу. Объект капитально обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в минтрансе Подмосковья.
«Капитальный ремонт участка длиной 250 метров от улицы Нагорной до улицы Степана Разина был необходим для прокладки ливневой канализации, которая уже установлена. Кроме того, на участке уложено новое асфальтобетонное покрытие и обустроен тротуар. Впереди дорожникам предстоит установить дорожные знаки, нанести разметку и благоустроить территорию», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Улица Первомайская является одной из центральных в городе и обеспечивает жителям подъезд к домам, Никольскому парку и собору Николая Чудотворца, отделению полиции, медицинским и образовательным учреждениям, а также к другим местам социального притяжения. Капитальный ремонт дороги начался в марте 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.