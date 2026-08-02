В Лосино-Петровском в Подмосковье завершается ремонт улицы Первомайской

«Капитальный ремонт участка длиной 250 метров от улицы Нагорной до улицы Степана Разина был необходим для прокладки ливневой канализации, которая уже установлена. Кроме того, на участке уложено новое асфальтобетонное покрытие и обустроен тротуар. Впереди дорожникам предстоит установить дорожные знаки, нанести разметку и благоустроить территорию», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.