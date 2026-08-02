В Салавате прошел пятый фестиваль «Покупай Фест»

Фестиваль «Покупай Фест» в пятый раз состоялся в городе Салавате Республики Башкортостан по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Главной торговой площадкой мероприятия стал сквер за культурно-досуговым центром «Агидель», сообщили в горадминистрации.