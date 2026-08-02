В Салавате прошел пятый фестиваль «Покупай Фест»

Фестиваль «Покупай Фест» в пятый раз состоялся в городе Салавате Республики Башкортостан по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Главной торговой площадкой мероприятия стал сквер за культурно-досуговым центром «Агидель», сообщили в горадминистрации.
Фестиваль объединил более 75 предпринимателей из различных городов республики, включая Стерлитамак, Ишимбай, Кумертау, Уфу, Мелеуз и Баймак. Участники представили широкий ассортимент товаров, в том числе изделия из шерсти и дерева, одежду, фермерскую продукцию, авторские куклы, украшения и аксессуары.
В рамках фестиваля прошло награждение лучших предпринимателей и работников торговли. За добросовестный труд они были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Также была организована традиционная церемония чествования ветеранов отрасли.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.