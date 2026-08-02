Команда Казани стала победителем в номинации конкурса «Лидеры России»

Управленцы из Казани вошли в число лучших по итогам шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда», который проводится по нацпроекту «Молодёжь и дети». Команда мэрии города одержала победу в номинации «Государственные управленческие команды», сообщили в Казанском городском общественном центре.
В конкурсе приняли участие более 15 тыс. команд из 89 регионов России и 66 зарубежных стран. До финала дошли лишь 280 коллективов. Путь к победе включал многоступенчатую систему оценки: дистанционные этапы, тестирование, онлайн-полуфиналы и очные испытания, где участники также демонстрировали физическую подготовку, выполнив нормативы ГТО.
«Казань была и остается кузницей управленческих кадров, способных решать задачи любого уровня сложности. Мы гордимся тем, что наши коллеги снова подтвердили свой высокий статус на всероссийском уровне, и разделяем с ними радость этой заслуженной победы. Уверен, что их лидерские качества и опыт продолжат служить развитию Казани и укреплению ее репутации как одного из самых динамично развивающихся городов страны на благо ее жителей», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.
Лучших по итогам конкурса наградил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Напутствуя участников, он акцентировал внимание на социальной значимости проекта и призвал финалистов следовать принципу, заложенному Президентом: добиваться успеха не за счет «связей», а исключительно благодаря трудолюбию, таланту и профессиональным компетенциям.
Победители смогут принять участие в суперфинале конкурса, который пройдет этой осенью, а также получат право на участие в специализированной образовательной программе по командообразованию, разработанной Российской академией народного хозяйства и государственной службы совместно с Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.