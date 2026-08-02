Команда Казани стала победителем в номинации конкурса «Лидеры России»

«Казань была и остается кузницей управленческих кадров, способных решать задачи любого уровня сложности. Мы гордимся тем, что наши коллеги снова подтвердили свой высокий статус на всероссийском уровне, и разделяем с ними радость этой заслуженной победы. Уверен, что их лидерские качества и опыт продолжат служить развитию Казани и укреплению ее репутации как одного из самых динамично развивающихся городов страны на благо ее жителей», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.