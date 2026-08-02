96-ю годовщину образования ВДВ отметили в Нижнем Новгороде

Торжества, посвящённые 96-й годовщине ВДВ, прошли в парке Победы в Нижнем Новгороде 2 августа. Мероприятие объединило ветеранов-десантников, действующих военнослужащих и тех, кто только мечтает о голубом берете, сообщает пресс-служба РИК НРО «Единая Россия».
С утра в центре парка развернулись тематические площадки. Дом народного единства угощал всех солдатской кашей. На входе работала фотозона.
Кульминацией торжеств стал митинг у монумента Василию Маргелову.
«Девиз ВДВ — “Никто, кроме нас” — не только о готовности первыми идти на выполнение самых сложных задач, но и о взаимной поддержке, доверии и ответственности друг за друга», — сказал участник СВО, замминистра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Грачев.
На главной сцене парка для зрителей также выступили юные спортсмены с показательными номерами, а любители активного отдыха могли посоревноваться в перетягивании каната и поднятии гирь.
Во время праздника состоялась церемония приёма новых членов в Союз десантников России.
«Воспитывать новое поколение на примерах мужества и верности долгу — наша общая задача, без которой традиции не сохранить», — отметил председатель Нижегородского регионального отделения РОО «Союз десантников России» Сергей Патлань.